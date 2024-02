New York (ots/PRNewswire) -Die Energy-Drink-Marke präsentiert weltweit in allen Schlüsselmärkten sein neues und unverwechselbares Erscheinungsbild. Das lebendige Design ist auf diejenigen zugeschnitten, die im Moment leben und die Dinge auskosten, die sie lieben. Zudem markiert das neue Design den diesjährigen Auftakt für die Markenplattform "Press Play".Rockstar Energy® startet mit einem dynamischen neuen Look ins neue Jahr, indem die Marke ihre weiterentwickelte visuelle Identität für das gesamte Produktportfolio vorstellt. Die neue Markenidentität lebt von kräftigen Farben und Geschmacksrichtungen und ist Teil der umfassenderen "Press Play"-Markenplattform, die letztes Jahr eingeführt wurde. Rockstar Energy® ermutigt jeden dazu, auf "Play" zu drücken und die Dinge, die man liebt, in den Vordergrund zu stellen.Die vom PepsiCo Design + Innovation-Team entworfene neue visuelle Identität zielt auf eine höhere Zugänglichkeit und Inklusivität ab, indem sie sich von den traditionellen Normen von Energy-Drinks abhebt. Rockstar möchte mit dem neuen Look eine breitere, modernere Zielgruppe von Energy-Drink-Konsumenten ansprechen. Im Vergleich zum vorherigen Design behält der neue Look das ikonische Stern-Logo bei, reduziert aber Komplexität und strahlt eine universelle Anziehungskraft aus.Marie-Therese Cassidy, Vice President Design Europe, kommentierte: "Durch unsere neu gestaltete Visual Identity für Rockstar haben wir der Marke Selbstbewusstsein und Einzigartigkeit verliehen. Jeder Berührungspunkt der Marke dreht sich nun um die Markenplattform "Press Play", die Rockstar-Enthusiasten dazu ermutigt, neue Erfahrungen zu machen und auf das zu setzen, was sie lieben. Durch die nahtlose Fusion unseres ikonischen Sterns in Kombination mit dem erneuerten Rockstar-Schriftzug haben wir sowohl im Regal als auch außerhalb einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zusätzlich hat unser Team wiederholende lebendige Sternmuster einfließen lassen, die einen visuellen Einstieg in die vielfältige Welt der Rockstar-Geschmacksrichtungen und Erlebnisse bieten."Der überarbeitete Look und das neue Erscheinungsbild markieren die erste visuelle Auffrischung von Rockstar seit über drei Jahren. Seit der Übernahme durch PepsiCo im Jahr 2020 hat die Marke eine lebendige, lebhafte und erfrischende Ästhetik entwickelt. Diese Entwicklung spiegelt den progressiven Ansatz von Rockstar Energy® wider, die Marke kontinuierlich weiterzuentwickeln, um eine breitere und modernere Zielgruppe von Energy-Drink-Fans anzusprechen.Bart LaCount, Vice President International Beverages Marketing bei PepsiCo, fügte hinzu: "Seit der Übernahme der Marke verfolgen wir einen zukunftsorientierten, innovativen Ansatz - unsere Anziehungskraft für ein breiteres und moderneres Publikum zu entwickeln. Die Einführung der Plattform "Press Play" im Jahr 2023 war erst der Anfang einer Reihe von Initiativen, die darauf abzielen, unsere Fans und viele andere auf der ganzen Welt dazu zu ermutigen, das ganze Jahr über "Play" zu drücken. Wir freuen uns auf das, was 2024 bereithält, und können es kaum erwarten, unter der Plattform "Press Play" weitere einzigartige Veranstaltungen und Aktivitäten umzusetzen".Die neue visuelle Identität von Rockstar Energy® feiert im Januar 2024 ihr Debüt im Vereinigten Königreich, in Polen und in Deutschland. Die Neueinführung in weiteren Ländern folgt im Laufe des Jahres. Der frische Look erscheint auf allen internationalen Rockstar Energy®-Geschmacksrichtungen und wird in den kommenden 360°-Kampagnen zum Leben erweckt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: pepsicomediarelations@pepsico.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2334138/Rockstar_Press_Play_New_Visual_Identity.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockstar-energy-startet-mit-neuem-look-ins-jahr-2024-302053379.htmlOriginal-Content von: PepsiCo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56251/5707628