Toronto (ots/PRNewswire) -- Robuste AUM und Nettomittelzuflüsse:Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., Valour Inc., verzeichnet weiterhin robuste Nettozuflüsse und hält ein starkes verwaltetes Vermögen ("AUM") von 497 Millionen C$ zum 31. Januar 2024, was ein Zeichen für das wachsende Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte ist.- Außergewöhnliche Marktaktivität und Wachstum: Valour verzeichnete im Januar 2024 einen durchschnittlichen Tagesumsatz von ca. 7,1 Mio. C$, was fast dem Gesamtumsatz der ersten vier Monate des Jahres 2023 entspricht. Dies war ein beträchtlicher Zufluss von ca. 3,6 Mio. C$ in sein Bitcoin-ETP, was auf ein bedeutendes Marktengagement und einen Wachstumspfad hinweist.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen ("DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, weiterhin robuste Nettozuflüsse verzeichnet und zum 31. Januar 2024 ein starkes verwaltetes Vermögen von 497 Mio. C$ beibehalten hat.Die stabilen AUM von Valour in Höhe von 497 Millionen C$ deuten auf anhaltende Nettomittelzuflüsse und steigendes Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte hin. Die leichte Schwankung der AUM gegenüber dem Vormonat spiegelt die typische Volatilität der Märkte für digitale Vermögenswerte wider. Der Erfolg von Valour bei der Aufrechterhaltung eines signifikanten AUM-Niveaus unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach seinen ETPs.Im Januar 2024 verzeichnete Valour eine außergewöhnliche Marktaktivität mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von rund 7,1 Mio. C$. Dieser Umsatz entspricht fast dem Gesamtumsatz von Januar bis April 2023, was ein deutliches Wachstum und Engagement auf dem Markt verdeutlicht. Darüber hinaus verzeichnete allein das Bitcoin-ETP von Valour im Januar 2024 einen beträchtlichen Zufluss von rund 3,6 Millionen C$. Der Gesamtnettoumsatz von Valour kletterte von 521,9 Mio. C$ im Dezember auf 532,9 Mio. C$, was die starke Ausrichtung der ETPs von Valour auf die aktuellen Anlagetrends und das dynamische Umfeld für digitale Vermögenswerte weiter verdeutlicht."Wir sind weiterhin aufgrund der Erfolge von Valour optimistisch, insbesondere in Bezug auf die Aufrechterhaltung unseres AUM. Dies, zusammen mit den erheblichen Nettozuflüssen in unsere ETPs und den durchschnittlich gestiegenen täglichen Umsätzen in den letzten Monaten, unterstreicht unseren innovativen Ansatz im Bereich der digitalen Vermögenswerte und das wachsende Vertrauen der Anleger in diese Anlagen", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF) ist ein kryptonatives Technologieunternehmen und leistet Pionierarbeit bei der Zusammenführung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi).Insbesondere mit branchenführenden Web3-Technologien im Blickpunkt möchte DeFi Technologies den Anlegern einen weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Fachkräfte-Team mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte sind wir bestrebt, die Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren.Treten Sie der digitalen Community von Join DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und weitere Angaben finden Sie hier https://defi.tech/Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Die 2019 gegründete Firma Valour ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF).Weitere Informationen über Valour finden Sie unter https://valour.comWarnhinweis über zukunftsgerichtete Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Zuwachs bei den AUM, die Notierung zukünftiger ETPs, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften und die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert sind. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Das Unternehmen hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dennoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür geben, dass sich diese Angaben als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse erheblich von den angegebenen Prognosen abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Kontakt:Investorenbeziehungen DeFi Technologies,ir@defi.techLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2333987/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Subsidiary_Valour_Inc_.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-tochtergesellschaft-valour-inc-gibt-monatliches-unternehmens-update-497-millionen-c-an-verwaltetem-vermogen-und-nettozuflusse-in-etps-302053386.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5707635