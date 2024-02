T-Mobile konnte für das Schlussquartal 2024 solide Zahlen vorstellen, wenngleich diese teilweise hinter den Erwartungen zurückblieben. Der Umsatz konnte sich um 1 % zum Vorjahr verbessern und schlug damit die Erwartungen, die von einem Rückgang um rund 3 % ausgingen. Der Nettogewinn legte um 36 % auf 2 Mrd. $ zu. Allerdings verfehlte T-Mobile mit einem Gewinn je Aktie von 1,67 $ deutlich die Analystenprognosen. Eine kräftige Steigerung zeigte sich beim Netto-Cashflow. Dieser erhöhte sich um 12 % auf 4,86 Mrd. $. Der bereinigte freie Cashflow lag sogar mit 4,31 Mrd. $ doppelt so hoch als im Vorjahr. Im neuen Jahr will T-Mobile Profitabilität und Cashflows weiter verbessern. Ziel ist eine Steigerung des EBITDA um rund 9 %, beim operativen Netto-Cashflow um 18 % und beim bereinigten freien Cashflow um 22 %. Das schafft Spielraum, um das 5G-Netzwerk auszubauen. Die Verschuldung muss allerdings abgebaut werden. Das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA liegt aktuell beim 3,8-Fachen, also erhöht. Hier sollte das Unternehmen in Richtung des 3,5-Fachen in diesem Jahr gehen können.



Vor diesem Hintergrund profitieren auch die ausstehenden Anleihen von den guten Rahmendaten. Im aktuellen Frankfurter Börsenbrief (Ausgabe 05/2024) präferieren wir eine noch bis 2027 laufende Anleihe mit einem Coupon von 5,375 %.



Carsten Müller



Redakteur Frankfurter Börsenbrief, Bernecker ETF-Report



www.bernecker.info





