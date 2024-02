Pressemitteilung der ABO Wind AG:

ABO Wind sichert bei EEG-Ausschreibung Tarife für vier Solarparks

Für vier Solarparks mit einer Gesamtleistung von annähernd 50 Megawatt (MW) hat ABO Wind bei der jüngsten Ausschreibung der Bundesnetzagentur Tarife gesichert. "Das ist ein bemerkenswerter Erfolg, den sich unser engagiertes Team verdient hat", freut sich der für die Projektentwicklung in Deutschland zuständige Bereichsleiter, Dr. Thomas Treiling. "Unsere Solarabteilungen tragen mittlerweile erheblich zum Erfolg des Unternehmens bei."

Die bei der Ausschreibung erfolgreichen Solarparks Habscheid (25 MW, Rheinland-Pfalz), Rehau (8,3 MW, Bayern), Allna (8,8 MW, Hessen) und Hörzhausen (6,5 MW, Bayern) sollen noch in diesem Jahr ans Netz gehen und schlüsselfertig an die künftigen Betreiber verkauft werden. Die Inbetriebnahme Habscheids, dem dann bislang größten von ABO Wind in Deutschland errichteten Solarpark, ist für das vierte Quartal ...

