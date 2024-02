Vaduz (ots) -Am Dienstag, 5. März 2024 um 18:00 Uhr lädt das Amt für Soziale Dienste interessierte Personen zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Pflegefamilien ein.Die Tätigkeit als Pflegefamilie kann eine kurzzeitige Aufnahme eines Kindes, aber auch eine Aufnahme auf unbestimmte Zeit umfassen. Eine Pflegesituation kann zudem in den unterschiedlichsten Familien- und Beziehungsmodellen aber auch bei alleinstehenden Personen stattfinden. Im Fokus stehen dabei jeweils die Bedürfnisse und das Wohl des aufzunehmenden Kindes.Im Rahmen der Veranstaltung werden die grundlegenden Informationen rund um das Thema Pflegeelternschaft vermittelt, aber es können auch individuelle Fragen gestellt werden. Die Teilnehmenden erhalten ausserdem Informationen dazu, was die weiteren Schritte für eine Aufnahme auf die Pflegeelternliste in Liechtenstein sind.Interessierte Personen können sich bis am Freitag, 1. März 2024 unter der E-Mailadresse Mariella.Kranz@llv.li oder der Telefonnummer +423 236 60 94 für die Veranstaltung anmelden.Pressekontakt:Amt für Soziale DiensteMariella KranzT +423 236 60 94mariella.kranz@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100915836