BYD will zusammen mit der brasilianischen Shell-Tochter Raizen in den kommenden drei Jahren 600 neue DC-Ladepunkte in acht brasilianischen Städten aufbauen. Der Aufbau der Ladesäulen unter der Marke Shell Recharge soll noch in diesem Jahr beginnen. Wie BYD ankündigt, handelt es sich dabei um São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Salvador und Belém. Der Aufbau soll noch 2024 beginnen - in welcher Stadt der erste ...

