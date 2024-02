Nach der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen starten die wichtigsten Indizes am Montag mit Verlusten in den Handel. Der Dow Jones steht eine halbe Stunde nach Handelsbeginn 0,4 Prozent tiefer bei 38.508 Zählern. Für den Nasdaq 100 und den S&P 500 geht es um jeweils 0,2 Prozent auf 17.610 respektive 4.949 Zähler nach unten.Hoffnungen der Anleger auf schnelle Zinssenkungen hatten zuletzt Dämpfer erhalten. ...

