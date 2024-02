DJ MARKT/Bundesanleihen nach US-Daten mit nächster Verkaufswelle

Die US-Wirtschaft brummt. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag liefert der ISM-Index den nächsten Beleg, dass sich Servicesektor in den USA weiterhin auf Wachstumskurs befindet. Der ISM-Index des Dienstleistungsgewerbes hat zugelegt und liegt damit wieder klar im Expansionsbereich. Zwar dürfte die Wachstumsdynamik der Gesamtwirtschaft nach dem starken Halbjahr 2023 etwas abnehmen, Gründe für einen baldigen und deutlichen Zinssenkungszyklus können die Zinsstrategen der Helaba aus den Daten aber nicht herauslesen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe steigt um 8 Basispunkte auf 2,32 Prozent nach 2,15 Prozent am Freitagmittag.

