MOSKAU / AMSTERDAM (IT-Times) - Der russische Internetkonzern Yandex gab heute bekannt, seine Vermögenswerte in Russland, dem bisherigen Kerngeschäft, an ein russisches Konsortium zu verkaufen. Yandex N.V. (Nasdaq: YNDX, NL0009805522) mit Sitz in Amsterdam, eines der größten Internetunternehmen Europas,...

Den vollständigen Artikel lesen ...