Krypto News: Dieser Experte sieht Cardano (ADA) Kursexplosion auf unglaubliches Preisniveau

Die letzten Tage waren für Cardano (ADA) von einer hohen Volatilität geprägt. So konnte der Kurs zwar vor genau einer Woche auf ein Preisniveau von 0,6158 US-Dollar ansteigen, erfuhr jedoch in den letzten sieben Tagen multiple Kurskorrekturen als auch Kursanstiege. Diese hohe Volatilität des ADA-Kurses hat bei einigen Krypto-Anlegern für eine gewisse Unsicherheit gesorgt - nicht zuletzt auch deshalb, weil Cardano laut den Daten von CoinGecko im Monatschart noch immer ein Minus von 7,24 % vorzuweisen hat.

Wenn es allerdings nach der Meinung des populären Krypto-Analysten Ali Martinez geht, so könnte sich dieser Negativtrend schon bald ändern. Der Krypto-Experte hat nämlich in seiner neuesten Analyse herausgefunden, dass sich der ADA-Token aktuell kurz vor einer bullischen Rallye befindet und unglaubliche Höhen erklimmen könnte. Zumindest dann, wenn historische Daten ein Indikator für die kommende Preisexplosion sind.

ADA-Kurs des Jahres 2020 könnte sich wiederholen

Der Krypto-Experte Ali Martinez ist vor allem auf X (ehemals Twitter) dafür bekannt, dass er unter seinem Account @ali_charts regelmäßig Analysen zu verschiedenen Kryptowährungen mit seiner wachsenden Community teilt. So beschäftigte er sich auch erst kürzlich mit dem Chartverlauf von Cardano und fand dabei heraus, dass sich der ADA-Kurs aktuell auf einem ähnlichen Weg befindet, wie er ihn bereits im Jahr 2020 durchlaufen hatte.

So erklärte Martinez auf X, dass Cardano durchaus in der Lage sein könnte, den unglaublichen Bullenmarkt des Jahres 2020 und 2021 nachzuahmen. Bis zum kommenden April 2024 könnte der Cardano-Coin also merklich ansteigen - und zwar um bis zu 1.800 %.

Should the patterns align and Cardano mirrors its late 2020 price behavior, we can anticipate $ADA to remain in a consolidation phase until April 2024, setting the stage for its next bull rally! pic.twitter.com/xEKu1LQRRo - Ali (@ali_charts) February 3, 2024

Zuletzt zeigte eine On-Chain-Analyse so bullische Indikatoren, als Cardano bereits im November 2020 mit einem stetigen Preisanstieg begonnen hatte, der im Mai 2021 zum bisherigen Allzeithoch der Kryptowährung von 3,09 US-Dollar führte.

Martinez geht davon aus, dass der ADA-Preis jedoch nicht im kommenden April seinen neuen Höchststand erreichen wird. Stattdessen wird - zumindest laut der von Martinez geteilten Chart-Analyse - Cardano bis Anfang 2025 weiter ansteigen und sogar ein Preisniveau von über 8 US-Dollar erreichen können.

Wöchentlicher Cardano-Bericht zeigt stetiges Wachstum

Jeden Freitag veröffentlicht das Unternehmen Input Output Global (IOHK) als führendes Entwicklerteam hinter der Cardano-Blockchain einen Bericht, der über die Veränderungen im ADA-Ökosystem aufklärt. Bereits am vergangenen Freitag wurde ebenfalls ein umfassender Bericht auf X mit der Cardano-Gemeinschaft geteilt. Dieser zeigt, dass aktuell ein stetiges Wachstum im Cardano-Netzwerk zu finden ist.

Every Friday, we publish our weekly Cardano development update.



So for the lowdown on what IOG's dev team has been working on last week, head on over and take a look https://t.co/J16ckEkVRX - Input Output (@InputOutputHK) February 2, 2024

Neben bereits 1.322 aktiven DeFi-Projekten im Cardano-Netzwerk gibt es 157 neue Projekte, die das Ökosystem ausweiten und die dezentrale Blockchain in der Krypto-Welt stärken. Darüber hinaus informiert das Entwicklerteam darüber, dass ein besonders starkes Wachstum beim Einsatz der Plutus-Skripts festzustellen ist. So wurde insgesamt 6.356 Mal das Plutus V1-Protokoll genutzt, während die V2-Version sogar satte 18.821 Mal zum Einsatz kam. In der Woche zuvor lagen die Zahlen noch bei 6.332 für V1 und 17.718 für das Plutus V2-Skript.

Das Skript selbst wird zur Abwicklung der Cardano Smart Contracts eingesetzt und ist damit essenziell für das gesamte Netzwerk.

Selbst die Anzahl der Transaktionen sind innerhalb einer Woche von 82,7 Millionen auf 83,2 Millionen angestiegen, was ein klares Interesse an dem Cardano-Netzwerk zeigt. Das dürfte unter anderem auch darauf zurückzuführen sein, dass das ADA-Ökosystem als eines der am stärksten von Entwickler genutzten Netzwerke gilt.

Cardano Kurs kurzfristig mit Schwächen

Trotz der bullischen Indikatoren für die kommenden Wochen und Monate zeigt sich der ADA-Kurs in den letzten 24 Stunden mit einer leichten Kurskorrektur. So liegt der Cardano Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 0,5015 US-Dollar und damit im Vergleich zum Vortag mit 1,22 % im Minus.

Besser sieht der Kurs der Kryptowährung allerdings in der vergangenen Woche aus, denn in diesem Zeitraum konnte der ADA-Token ein Plus von 2,72 % verzeichnen - und nach einigen volatilen Veränderungen. Dies weist auf eine gewisse Unentschlossenheit der ADA-Anleger hin, die wohl noch nicht gänzlich von dem kommenden Wertwachstum überzeugt sind.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Klar ist allerdings, dass Cardano mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von über 17,6 Milliarden US-Dollar zu den größten Kryptowährungen auf dem Markt gehört und gerade langfristig betrachtet einen Platz in der Krypto-Top-10 halten werden kann.

Anleger, die aktuell jedoch auf der Suche nach kurzfristigen Krypto-Anlagemöglichkeiten sind, sollten einen Blick auf Sponge V2 werfen. Denn hierbei handelt es sich um den bereits zweiten Token des Sponge-Ökosystems, der mit einem neumodischen Algorithmus und einem Play-To-Earn-Ansatz bereits seit einigen Wochen auf sich aufmerksam machen kann.

Ist Sponge V2 der nächste 100x-Coin?

Bereits im vergangenen Jahr 2023 konnte der erste Sponge-Token die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich ziehen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil $SPONGE einen äußerst erfolgreichen Presale vollzog und dann sogar eine 100-fache Wertsteigerung erlebte.

So fragen sich natürlich viele Krypto-Händler und -Experten aktuell, ob auch Sponge V2 ($SPONGEV2) eine ähnliche Laufbahn einschlagen kann. Einige Faktoren sprechen tatsächlich dafür - wie zum Beispiel der Stake-to-Bridge-Algorithmus. Dieser wurde speziell so entwickelt, dass aktuell im Vorverkauf der $SPONGEV2-Token nur als Belohnung an all jene vergeben wird, die den ersten Sponge-Token im Staking-Pool anlegen.

Später soll der Sponge V2 Token außerdem in einem Web3-Videospiel eingesetzt werden, das sich aktuell noch in der Entwicklung befindet. Hierbei wird der Fokus auf das Play-to-Earn-Modell (P2E) gelegt, sodass Gamer später einfach durch das Spielen des Web3-Spiels die Token verdienen können.

Der Krypto-Experte Michael Wrubel hat sich mit dem neuen Projekt auseinandergesetzt und verrät in seinem YouTube-Video (siehe oben) genau, weshalb er von Sponge V2 überzeugt ist. So geht der Presale-Analyst davon aus, dass auch der $SPONGEV2-Token das Potenzial zu einer 100-fachen Wertsteigerung hat und ähnlich wie der Vorgänger selbst langfristig viral bleiben könnte.

Aktuell liegt die Sponge V2-Belohnungsrate für das Staking des Sponge-Tokens bei 209 %, was schon jetzt eine Vielzahl an Anlegern überzeugt. Wer weitere Informationen zu Sponge V2, der geplanten Roadmap, dem P2E-Videospiel oder anderen Aspekten erhalten möchte, der sollte zudem einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen, das all diese Fragen genau beantwortet. Anleger, die schnell reagieren und noch im Presale zuschlagen, können so bereits vor einer offiziellen Listung auf den Kryptobörsen die ersten $SPONGEV2-Token erhalten.

