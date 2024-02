Hamburg (ots) -Happy Birthday nutella!60 years of smiles - ganz im Sinne dieses Mottos feierte nutella den 60. Geburtstag im Hamburger Alsterpavillon und zauberte den Gästen mit ganz besonderer Unterstützung ein Lächeln ins Gesicht: Die prominenten nutella Fans Annika und Frederick Lau, Chryssanthi Kavazi und Tom Beck begeisterten mit ihrer Unterstützung des Café-Teams, ihren ganz persönlichen nutella Geschichten und einem besonderen Geburtstagsständchen. Noch bis zum 30. März feiert die Lovebrand den 60. Geburtstag mit verschiedenen Aktionen rund um die Momente, die Menschen zum Lächeln bringen."Der Morgen macht den Tag": Ein Kaffee, verziert von Chryssanthi Kavazi, ein nutella Crêpe, zubereitet von Annika und Frederick Lau, und eine nutella Version von Happy Birthday, live performt von Tom Beck - so perfekt startete der Tag für die Gäste des nutella Geburtstagsfrühstücks in Hamburg. Zum World nutella Day am 5. Februar verwandelte die Lovebrand den Alsterpavillon in ein nutella Pop-up Café und überraschte die Gäste mit einem leckeren Geburtstagsfrühstück, unterstützt von prominenten nutella Fans: "nutella war in meiner Kindheit das Highlight am Frühstückstisch", erinnert sich Schauspieler Frederick Lau. "Diese Liebe ist bis heute geblieben: ein nutella Frühstück mit der ganzen Familie ist für uns zu einer Tradition und dem perfekten Start ins Wochenende geworden." Auch seiner Frau, Moderatorin Annika Lau, versüßt der Brotaufstrich besondere und alltägliche Momente:"Ich liebe unser gemeinsames nutella Frühstück am Wochenende. Aber auch im Alltag genieße ich es, morgens einmal kurz innezuhalten und mein nutella Brot zu essen. So starte ich direkt mit einem Lächeln in den Tag."Schauspielerin und bald Zweifach-Mutter Chryssanthi Kavazi erzählte auch von ihren persönlichen nutella Genussmomenten: "Gemeinsam mit der Familie beim Frühstück oder auch mal als kleine Me-Time. Ich bin eine Naschkatze durch und durch und liebe es, wenn ich an einem Samstag im Jogger auf der Couch sitze und mein nutella Brot genießen kann. So starte ich perfekt mit einem Lächeln ins Wochenende." Ihr Ehemann, Musiker und Schauspieler Tom Beck ergänzt: "Chryssanthi und ich sind große nutella Fans. Wir freuen wir uns sehr, beim Geburtstagsfrühstück dabei zu sein und gemeinsam mit nutella dafür zu sorgen, dass die Gäste einen besonders guten Start in den Tag und die neue Woche haben".60 Jahre Freude - mit weiteren Aktionen für FansGenau um diese Momente, die Menschen zum Lächeln bringen, dreht sich die Kampagne "60 years of smiles" zum Geburtstag von nutella. Noch bis zum 30. März können sich nutella Liebhaber*innen über weitere Geburtstagsaktionen freuen: Im Rahmen der Geburtstags-Promotion verlost nutella insgesamt 60 attraktive Preise, unter anderem ein Jahr Leasing für den VW California 6.1, ein Jahr nutella Frühstück oder ein Jahr Entertainment. Auch die 13 einzigartigen Editionsgläser zum 60. Geburtstag verbreiten Freude. Inspiriert von verschiedenen Personas, die zum Lächeln anregen, sind sie eine schöne Geste zum Verschenken an die Liebsten.Material: Hochauflösendes Bildmaterial zur freien Verwendung unter Angabe des Copyright-Hinweises steht Ihnen hier (https://pr-manufaktur.de/medienservice/ms-nutella-60-years-of-smiles) zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Rasch PR-Manufaktur GmbHMaya Hartungmaya.hartung@pr-manufaktur.deRödingsmarkt 5220459 HamburgOriginal-Content von: Ferrero MSC GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29843/5707733