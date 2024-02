© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Laut eines Berichts der Nachrichtenagentur Reuters sollen zwei Pharmahersteller an einer Übernahme von Morphosys interessiert sein. Neben Incyte soll auch Novartis ein Angebot abgegeben haben - und damit vorne liegen.Übernahmeschlacht voraus? Steht die deutsche Biotech-Hoffnung Morphosys bald im Mittelpunkt einer Übernahmeschlacht? Laut Medienberichten sollen gleich zwei Pharmakonzerne an einem Deal interessiert sein. Neben Incyte soll auch der Schweizer Medikamentenhersteller Novartis ein Angebot abgegeben haben - und damit vor dem US-Konkurrenten liegen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei gut informierte Insider bereichtet, soll sich Novartis in fortgeschrittenen …