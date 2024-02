DJ Kurssprung bei Morphosys nach Bericht über Übernahmepläne von Novartis

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will einem Agenturbericht zufolge das deutsche Biotechunternehmen Morphosys übernehmen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei informierte Personen berichtet, führt Novartis bereits fortgeschrittene Gespräche zu einer Akquisition von Morphosys. Novartis habe sich gegen den US-Arzneimittelhersteller Incyte durchgesetzt, der ebenfalls ein Auge auf Morphosys geworfen habe. Noch sei aber nicht sicher, dass es zu einer Transaktion komme. Die im TecDAX notierte Morphosys-Aktie haussiert nach dem Reuters-Bericht und notierte 37 Prozent im Plus.

Bei Morphosys war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Das Biotechnologieunternehmen, dessen Aktie auch an der Nasdaq notiert ist, wurde in der Vergangenheit immer wieder als möglicher Übernahmekandidat genannt. Zuletzt war die Aktie am 26. Januar im späten Handel mit Übernahmespekulationen sprunghaft gestiegen. Bisher hat Morphosys auf die Gerüchte nicht reagiert, laut denen es sich um zwei Kaufinteresssenten aus den USA handeln sollte und um ein europäisches Unternehmen.

Sowohl Novartis als auch Incyte sind Partner des Biotechkonzerns aus München. Der US-Konzern Incyte arbeitet mit Morphosys bei dem Blutkrebsmedikament Monjuvi zusammen. Auch mit Novartis kooperiert der Konzern in der Krebsforschung.

