© Foto: Beate Schleep - picture-alliance



Luxuskosmetikhersteller Estée Lauder ist zum Wochenauftakt der Tagessieger im US-Gesamtmarktindex S&P 500: Zwar wissen nicht die Zahlen, dafür aber umfangreiche Stellenstreichungen zu überzeugen.Einsame Spitze! Der Hersteller von Luxuskosmetik Estée Lauder ist heute einsame Spitze: Mit einem Plus von 15 Prozent führt die Aktie den US-Gesamtmarktindex S&P 500 konkurrenzlos an. Mit Kursgewinnen von zehn und acht Prozent können nur Catalent, das von Novo Nordisk aufgekauft werden soll, sowie ON Semiconductor nach ansprechenden Quartalszahlen mithalten. Grund für die gewaltigen Kursgewinne ist das heute von Estée Lauder vorgelegte Zahlenwerk. Das ist einerseits weniger schlimm als befürchtet …