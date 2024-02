Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - Jetzt Stefan Klotters Tradingplan für das neue Jahr herunterladen. http://tinyurl.com/23hwsjs9 Im Interview mit wO-TV spricht Henning Gebhardt, Geschäftsführer von Holly Hedge Consult in Frankfurt, über die anhaltende Rallye an den Märkten. Trotz der Hoffnung vieler Anleger auf eine Atempause, notiert der DAX derzeit nicht weit von seinem Rekordwert. Gebhardt, ein versierter Marktexperte, äußert Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung. Seit November verzeichnen insbesondere die US-Märkte eine beeindruckende Aufwärtsbewegung, die nun, nach drei Monaten stetigen Wachstums, Anzeichen einer Überhitzung zeigen. Der Fondsmanager betont, dass die Märkte "definitiv überkauft" sind und das Wachstumsmomentum, besonders in Europa, zu schwinden beginnt. Die euphorische Reaktion auf mögliche Zinssenkungen hat nachgelassen, da die Gewinnsaison uneinheitliche Ergebnisse liefert. Die Zentralbanken, sowohl die EZB als auch die Fed, scheinen mit Zinssenkungen vorsichtiger zu werden, was die hohen Erwartungen der Anleger dämpft. Wie es jetzt weitergeht: Jetzt einschalten und mehr erfahren!