DJ PTA-Adhoc: Software AG: Software AG gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Darmstadt (pta/05.02.2024/18:35) - Der Vorstand der Software AG (ISIN DE000A2GS401/SOW) gibt nach der Finalisierung des operativen Plans für das Geschäftsjahr 2024 und der anschließenden Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Software AG den Ausblick für das Jahr 2024 bekannt.

Auf der Grundlage des operativen Plans für das Geschäftsjahr 2023 gibt der Vorstand der Software AG den folgenden Ausblick, einschließlich webMethods und StreamSets, bekannt (währungsbereinigt).

* Im Segment Digital Business wird ein Wachstum des jährlich Produktumsatzes zwischen + 2 % und + 4 % im Vergleich zum Vorjahr erwartet, wobei ein möglicher temporärer negativer Effekt aus dem Verkauf von webMethods und StreamSets berücksichtigt wurde. * Im Segment Adabas & Natural (A&N) wird eine Entwicklung des Produktumsatzes zwischen - 2 % und 0 % im Jahresvergleich erwartet, nachdem im Jahr 2023 eine geringere Fluktuation sowie eine stärkere Migration auf Subskriptionslizenzen zu signifikantem Wachstum geführt hat. * Im Segment Professional Services wird eine Entwicklung des Umsatzes zwischen - 3 % und - 1 % im Jahresvergleich erwartet. * Der Konzernumsatz wird voraussichtlich zwischen 0 % und + 2 % im Vergleich zum Vorjahr entwickeln. * Die operative Gewinnmarge (EBITA, non-IFRS) wird in einer Spanne von 20 % bis 21 % erwartet (keine Wechselkursbereinigung).

Darmstadt, 05 Februar 2024

Software AG

Der Vorstand

Mitteilende Person:

Robert Hildebrandt

Director, Investor Relations

E: robert.hildebrandt@softwareag.com

T: +49 6151 92-1040

(Ende)

Aussender: Software AG Adresse: Uhlandstraße 12, 64297 Darmstadt Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 615192 1900 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Website: www.softwareag.com

ISIN(s): DE000A2GS401 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

