(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.02.2024 - Technologiewerte zeigen sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Die Unsicherheit über die US-Geldpolitik lastet auf den Kursen. An der Wall Street bauen die Papiere von Nvidia ihre Kursgewinne aus. Der DAX korrigierte am Montag um 0,1 Prozent auf 16.904 Punkte, Deutsche Bank, Vonovia und Zalando gaben nach. Covestro, Infineon und Beiersdorf legten zu. ...

