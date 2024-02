Der Spieltheoretiker und Finanz-Professor Christian Rieck verrät, wie er sein Geld anlegt, was er bereits gerne früher über Geld gewusst hätte und wie Anleger das System Börse überlisten können. Im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE verrät Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker und Finanz-Professor Christian Rieck, was Anleger unbedingt über Geld wissen müssen: BÖRSE ONLINE: Wie legen Sie denn Ihr Geld an, Herr Professor Rieck?Professor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...