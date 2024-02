© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Im Interview mit wO-TV spricht Henning Gebhardt, Geschäftsführer von Holly Hedge Consult in Frankfurt, über die anhaltende Rallye an den Märkten. Trotz der Hoffnung vieler Anleger auf eine Atempause, notiert der DAX derzeit nicht weit von seinem Rekordwert. Gebhardt, ein versierter Marktexperte, äußert Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung. Seit November verzeichnen insbesondere die US-Märkte eine beeindruckende Aufwärtsbewegung, die nun, nach drei Monaten stetigen Wachstums, Anzeichen einer Überhitzung zeigen. Der Fondsmanager betont, dass die Märkte "definitiv überkauft" sind und das Wachstumsmomentum, besonders in Europa, zu schwinden beginnt. Die euphorische …