Die Shiseido Company, Limited (Prime Market der Tokioter Börse: 4911) ("Shiseido", "Unternehmen") gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, die Shiseido Americas Corporation ("Shiseido Americas"), die Übernahme von DDG Skincare Holdings LLC, dem Eigentümer der Marke Dr. Dennis Gross Skincare, abgeschlossen hat. Die bereits angekündigte Transaktion steht im Einklang mit dem strategischen Rahmen von Shiseido im Bereich Hautpflege und fördert die geografische Diversifizierung und das Wachstum in der Region Amerika.

Ron Gee, President und CEO von Shiseido Americas und Global M&A Leader von Shiseido, sagte: "Der heutige Meilenstein ist ein aufregender Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, ein führendes Wellness-Unternehmen für persönliche Schönheit zu werden. Die führende Rolle von Dr. Dennis Gross Skincare im Bereich sauberer, innovativer und wissenschaftlich fundierter Formulierungen und die treue Fangemeinde machen die Marke zur perfekten Ergänzung des Portfolios von Shiseido Americas, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, das sich darauf konzentriert, die Wachstumspläne der Marke zu beschleunigen."

Über Shiseido Company, Limited

Shiseido wurde 1872 als erste private Apotheke im westlichen Stil in Japan gegründet. Das Unternehmen entwickelte sich nach und nach zu einem Kosmetikunternehmen, das den Menschen die fortschrittlichste Technologie und die feinste Ästhetik bietet, die es auf der ganzen Welt gibt. Heute ist der Name Shiseido weltweit als das führende Kosmetikunternehmen mit Wurzeln in Japan bekannt und steht für die höchsten Qualitätsstandards der Welt. Nach über 150 Jahren im Geschäft sind die Marken der Shiseido-Gruppe heute in über 120 Ländern und Regionen erhältlich. Mit seiner neuen mittel- bis langfristigen Strategie "SHIFT 2025 and Beyond" will Shiseido bis 2030 eine "PERSONAL BEAUTY WELLNESS COMPANY" werden und seine Unternehmensmission BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD verwirklichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://corp.shiseido.com/en/.

Über Dr. Dennis Gross Skincare

Dr. Dennis Gross Skincare wurde im Jahr 2000 in New York City gegründet und ist eine Hautpflegemarke, die der ehemalige Hautkrebsforscher und praktizierende Dermatologe Dr. Dennis Gross zusammen mit seiner Frau Carrie Gross ins Leben gerufen hat. Gemeinsam revolutionierten sie die Schönheitsindustrie, indem sie die Menschen aufforderten, sich täglich mit ihren mittlerweile ikonischen Alpha Beta Daily Peels zu peelen. Dank innovativer, patentierter Formeln mit einfachen, unkomplizierten Anweisungen wurden die Kunden sofort überzeugt. Heute ist das Alpha Beta Peel die Nr. 1 unter den Peelings für den Hausgebrauch in den USA und ein fester Bestandteil der Kosmetikschränke von Prominenten, Ästhetikern und Visagisten. Dr. Gross bringt weiterhin Innovationen und Fachwissen aus der dermatologischen Praxis in Form von einfach anzuwendenden Produkten für zu Hause in den Einzelhandel. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie in individuell anpassbaren Regimen zusammenwirken, um verschiedene Probleme zu behandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie die Marke auf Instagram, Facebook oder unter drdennisgross.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

