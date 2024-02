Novo Nordisk ist einer der großen Überflieger der vergangenen Jahre. Nahezu ohne größere Rücksetzer steigt das Papier von einem Hoch zum nächsten. Zuletzt ist der Aktie nun der Sprung über die Marke von 800 dänischen Kronen gelungen. Wachstumstreiber ist der Wirkstoff Semaglutid, der sowohl im Diabetesmittel Ozempic als auch in der Abnehmspritze Wegovy enthalten ist.Und für Mittel zur Gewichtsabnahme scheinen Verbraucher auch durchaus bereits, selber in die Tasche zu greifen. Einem Bericht der Financial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...