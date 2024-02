Die ING hat ihren Zinssatz für Neukunden zuletzt deutlich gekürzt, für Bestandskunden allerdings ein kurzfristiges und attraktives Angebot ausgerufen. So können sich Sparer jetzt hohe Tagesgeld-Zinsen bei der ING sichern: In der vergangenen Woche strich die ING ihren Zinssatz für Neukunden von 3,75 Prozent auf 3,3 Prozent zusammen, was dazu führte, dass die in Deutschland so beliebte Bank im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich deutlich abgeschmiert ...

