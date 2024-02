Solana Prognose 2024: Steigt SOL auf 300 Dollar?

Solana war unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung im letzten Jahr die klare Nummer eins. Mit einer Kursexplosion von mehr als 1.000 % hat sich der Ethereum-Killer wieder zurück in die Top 5 katapultiert und auch wenn SOL heuer noch nicht in die Gänge gekommen ist, deutet derzeit vieles darauf hin, als könnte der Kurs schon bald weiter steigen. Dabei stellen sich viele die Frage, ob Solana nach der Rallye des Vorjahres vielleicht schon überhitzt ist. Eine berechtigte Frage, die aber wahrscheinlich verneint werden kann.

Heftige Korrektur

Jeder Investor sollte sich nach einer Rallye von mehr als 1.000 % in einem Jahr fragen, ob ein Coin überhitzt ist oder nicht, weshalb diese Frage auch bei SOL aufgekommen ist. Seit dem Hoch von 125 Dollar ist es auch bereits zu einer heftigen Korrektur gekommen, bei der der Kurs auf unter 80 Dollar eingebrochen ist. Seit dem Einbruch um mehr als 36 % ist es immer wieder zu einer Erholung zurück auf den Bereich von 100 Dollar gekommen, bis zum Vorjahreshoch ist es aber noch ein weiter Weg. Dabei hat es einen ähnlichen Kursverlauf bei Solana schon Anfang 2022 zu sehen gegeben.

(SOL Kursentwicklung seit 2022 - Quelle: Coinmarketcap)

Auch damals ist der Kurs auf rund 125 Dollar gestiegen, hat auf unter 80 Dollar korrigiert und ist im Anschluss auf über 140 Dollar gestiegen. Allerdings dauert die Erholung diesmal offenbar länger als im Jahr 2022. Das bedeutet auch, dass im Bereich um 125 Dollar und in weiterer Folge um 140 Dollar mit Widerstand zu rechnen ist.

Bullishe Entwicklungen rund um Solana

Auch wenn es heuer offenbar länger dauert, bis der Ethereum-Killer in die Gänge kommt, spiegelt das natürlich nicht wider, dass es bei Solana nicht gut laufen würde, sondern eher die Lage am gesamten Kryptomarkt. Bitcoin notiert ebenfalls noch deutlich unter seinem Hoch von mehr als 48.000 Dollar, welches heuer bereits erreicht wurde, weshalb auch die restlichen Top Coins nicht wirklich weiter kommen. Das dürfte sich aber spätestens mit dem Halving, welches im April dieses Jahres erwartet wird, ändern.

(Bitcoin Halving Countdown - Quelle: Nicehash)

In der Vergangenheit hat jedes Bitcoin Halving zu einer Rallye bei BTC geführt, die auch den restlichen Kryptomarkt mit nach oben gezogen hat. Solana war in den vergangenen Wochen unter den größten Coins immer bei den Top Movern dabei, was bedeutet, dass SOL wohl auch wenn BTC auf 100.000 Dollar steigt, wie es erwartet wird, den Markt outperformt und dadurch auch um mehr als 200 % steigen kann, wenn BTC eine 120 - 150 % Rallye hinlegt.

Bei Solana ruht man sich keineswegs am Erfolg aus. Mit dem Firedancer Validator Client soll die ohnehin schon hohe Transaktionsrate, für die Solana bekannt ist, nochmal deutlich erhöht werden. In einer Demo ist man bei Firedancer bereits auf über eine Million Transaktionen pro Sekunde gekommen. Im Live-Betrieb wird die Rate zwar nicht ganz so hoch ausfallen, die Grenzen des Möglichen können dabei aber durchaus verschoben werden und die Blockchain auch ausfallsicherer machen.

Die Kursexplosion des Vorjahres hat SOL auch verhältnismäßig nicht übertrieben stark ansteigen lassen. Der Ethereum-Killer hat sich dadurch keineswegs vom restlichen Markt entkoppelt. Aktuell notiert SOL immer noch 63 % unter seinem Allzeithoch, während es bei Ethereum 52 % sind. Das bisherige Allzeithoch liegt bei Solana bei 260 Dollar, weshalb es eher eine Überraschung wäre, wenn SOL nicht auf 300 Dollar steigen kann, während für Bitcoin neue Höchststände erwartet werden, die weit über 100.000 Dollar liegen. Wem ein Einstieg nach einer Rallye von mehr als 1.000 % dennoch zu heiß ist, der findet auch genug Alternativen am Markt, bei denen es noch die Möglichkeit gibt, von Anfang an dabei zu sein.

Wird $TUK die Kursexplosion von Solana übertreffen?

MIt $TUK kommt ein neuer Coin auf den Markt, der das Herzstück des eTukTuk-Ökosystems bildet. Dabei handelt es sich um ein Vorhaben, die Millionen von TukTuks, die in Entwicklungsländern auf den Straßen sind und die Luft verpesten, zu elektrifizieren. Dafür soll natürlich auch ein Ladenetz ausgebaut werden, das auch Menschen ohne Bankzugang ermöglichen soll, ihre Fahrzeuge zu laden. Möglich wird das mit dem $TUK-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und Investoren so die Möglichkeit bietet, zu einem deutlich früheren Zeitpunkt als bei Solana einzusteigen.

($TUK-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Investoren sind von der Idee, in Sachen Umweltschutz dort anzupacken, wo es am dringendsten nötig ist, begeistert und haben bereits $TUK-Token im Wert von rund 800.000 Dollar gekauft. Schon während des aktuellen Vorverkaufs wird der Preis mehrfach erhöht, wovon früher Käufer bereits profitieren können. Die nächste Preiserhöhung findet bereits statt, wenn der Countdown auf der Website abläuft oder das Zwischenziel von 844.000 Dollar erreicht ist, was wahrscheinlich vor dem Ablauf der Zeit der Fall sein dürfte. Nach dem Listing an den Kryptobörsen kann sich der Wert des $TUK-Tokens schnell vervielfachen, vor allem wenn dieser mit der Umsetzung des Projekts an den Ladesäulen als Zahlungsmittel verwendet wird und die Nachfrage dadurch immer weiter steigt.

