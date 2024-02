100x Potenzial? Top-Analysten jetzt bullisch für diese Top-100-Krypto

Die Suche nach weit überdurchschnittlichen Renditen hat auch im Februar 2024 ihren Reiz. Nun werden Analysten stark bullisch für einen Altcoin, der sich von der Marktkapitalisierung so gerade in der Top 100 befindet. Dennoch scheint mit einer aktuellen Bewertung von 615 Millionen US-Dollar noch eine enorme Upside vorhanden. Schließlich visiert das Projekt einen Megamarkt an und kann aktuell auch dank neuer Kooperationen vermehrt Fantasie wecken.

Die Rede ist von Ethereum Name Service (ENS). In den letzten 24 Stunden springt ENS um rund 12 Prozent an. Welches Potenzial hat aktuell Ethereum Name Service und was bedeutet die neue Kooperation?

Ethereum Name Service & GoDaddy: Neue Kooperation

Die Web3-Adoption wird auch über Partnerschaften mit etablierten Unternehmen gelingen. Nun hat GoDaddy, der führende Web-Registrar auf globaler Ebene, eine Partnerschaft mit dem Ethereum Name Service (ENS) bekanntgegeben. Mit dieser Kooperation möchten die Teams die traditionelle Welt der Internet-Domainnamen mit der innovativen Blockchain-Technologie verbinden. Durch die Zusammenarbeit können Benutzer ihre bestehenden Domain-Namen bei GoDaddy nahtlos mit ihren ENS-Namen verknüpfen, was die Nutzung von Ethereum-Adressen erheblich vereinfacht. Das gesamte Procedere soll intuitiver werden.

? GODADDY AND ETHEREUM NAME SERVICE SIMPLIFY CONNECTING DOMAIN NAMES AND CRYPTO WALLETS FOR CUSTOMERS



? USERS CAN NOW CONNECT THEIR GODADDY DOMAIN WITH THEIR ENS NAME FOR FREE, SEAMLESSLY CONNECTING DNS TO ENS AND THE WEB3 ECOSYSTEM - *Walter Bloomberg (@DeItaone) February 5, 2024

Die neue Partnerschaft zwischen GoDaddy und ENS signalisiert dabei durchaus eine weitere Annäherung zwischen dem herkömmlichen Internet und der Blockchain-Welt. Der Ethereum Name Service, der auf der Ethereum-Blockchain basiert, erweitert die Funktionalitäten des traditionellen Domain Name Systems (DNS) ins Web3, indem er Blockchain-Adressen zugänglicher und benutzerfreundlicher macht. Schließlich sind die typisch langen und komplexen Blockchain-Adressen kaum geeignet, um intuitiv neue Nutzer onzuboarden.

Die neue Initiative ist ein wichtiger Schritt in der Vision von ENS, das traditionelle Web und die dezentralisierte Technologie der Blockchain zu verbinden, um eine integrativere ukunft zu fördern.

JUST IN: GoDaddy partners with Ethereum Name Services to allow users to connect domain names with ENS names. - Watcher.Guru (@WatcherGuru) February 5, 2024

In der offiziellen Ankündigung äußert sich das Team optimistisch zur Kooperation:

"Damit ENS erfolgreich sein kann, muss es in die bestehende Infrastruktur integriert werden. Die heutige Ankündigung soll ein Schritt in diese Richtung sein. Die Partnerschaft zwischen GoDaddy und ENS ist ein bedeutender Meilenstein in der Domain-Namen-Branche und wir freuen uns darauf, weiter voranzukommen."

ETN springt an: Kommt der Ausbruch?

Mit einem Kursplus von rund 12 Prozent in den letzten 24 Stunden konnte ENS die Wochenverluste zunächst wieder ausgleichen. Zugleich ging der jüngste Kurssprung mit einem stark anziehenden Volumen einher, das auf die Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung hindeutet. Nach aggregierten CoinMarketCap-Daten stieg dieses in den letzten 24 Stunden um rund 220 Prozent. Aktuell bewegt sich der Kurs am markanten Widerstand im 4-Stunden-Chart.

Für einen neuen Einstieg könnten Anleger somit Rücksetzer oder den Ausbruch über 21 US-Dollar abwarten. Sollte dies gelingen, wäre das nächste Kursziel bei 27,50 US-Dollar. Hier befindet sich das Verlaufshoch aus dem Januar, sodass ein Upside-Potenzial von über 30 Prozent besteht. Der MACD-Indikator macht ebenfalls einen bullischen Eindruck. Den aufwärtsgerichteten Trend unterstreichen das bullisch höher tickende Histogramm und die ebenso bullisch überkreuzten MACD-Linien.

Ethereum Name Service als Puzzlestück für Ethereum-Bullenmarkt

Ethereum Name Service (ENS) ist eine zentrale Komponente für Ethereums Erfolg, indem hier eine benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen der komplexen Welt der Blockchain-Adressen und den Endnutzern entsteht. Indem es kryptographische Adressen in lesbare Namen umwandelt, erleichtert ENS die Interaktion mit dem Ethereum-Netzwerk, fördert die Adoption und Zugänglichkeit. Dieses System stärkt das Ethereum-Ökosystem, indem die Grundlage für ein umfangreiches Netzwerk von Anwendungen entsteht, die leichter handhabbar sind.

Von einer bullischen Stimmung bei Ethereum würden auch andere Projekte profitieren, die auf Ethereum bauen.

Denn Meme Kombat deutet aktuell schon das Potenzial im laufenden Vorverkauf an. Über 8,2 Millionen US-Dollar wurden bereits investiert. Die Community findet augenscheinlich das Konzept spannend, das auf KI-visualisierte Meme-Battles setzt. Die beliebtesten Meme-Figuren aller Zeiten, wie DOGE, SHIB, PEPE und viele weitere, sollen bei Meme Kombat aufeinandertreffen. Die Nutzer finden ein unterhaltsames Erlebnis und unterstützen ihre Meme-Figuren. Zugleich winkt eine attraktive Staking-Rendite von aktuell 114 Prozent APY. Da die aktuelle Dynamik bei einer Hardcap von 10 Millionen US-Dollar auf einen zeitnahen Ausverkauf hindeutet, könnte sich ein Blick auf Meme Kombat im Februar 2024 lohnen.

