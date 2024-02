London ( UK), Februar 6th, 2024 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium der Onkologie, das einen bahnbrechenden neuen Weg in der Krebsbehandlung beschreitet, gibt heute bekannt, dass es eine Benachrichtigung vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) erhalten hat, die besagt, dass ein Patent für das Herstellungsverfahren von Vidacs führendem therapeutischen Kandidaten VDA-1102 für aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) ab dem 20. Februar 2024 erteilt wird. Nach US-Recht beträgt die Patentlaufzeit 20 Jahre, wobei in diesem Fall eine zusätzliche Frist von 823 Tagen gewährt wird, so dass das US-Patent am 8. April 2041 ausläuft.

"Das US-Patent zum Schutz der Herstellung von VDA-1102 ist ein wichtiger Schritt in Richtung Kommerzialisierung. Unser Hauptprodukt ist ein nicht-toxischer Wirkstoff zur Bekämpfung von aktinischer Keratose und kutanem T-Zell-Lymphom, für den wir kürzlich positive Zwischenergebnisse der Phase 2a gemeldet haben. Diese Nachricht ist auch ein gutes Zeichen für andere Mitglieder unserer Familie kleiner Moleküle, wie z.B. VDA-1275, das sich derzeit in der präklinischen Prüfung für ein breites Spektrum solider Tumore befindet", sagte Prof. Max Herzberg, Chief Executive Officer von Vidac Pharma.

Vidac Pharma entwickelt eine bahnbrechende neue Technologie, die den abnormen Stoffwechsel von Krebszellen umkehrt, indem sie das Enzym Hexokinase 2 (HK2) daran hindert, die mitochondrialen VDAC-Relaiskanäle zu blockieren. Klinische Daten haben gezeigt, dass dies eine starke Wirkung hat, indem es die Vermehrung von Krebszellen und die Immunresistenz stoppt und den programmierten Zelltod wiederherstellt. Vidac Pharma hat im vergangenen Monat Zwischenergebnisse der Phase 2a für VDA-1102 bei CTCL vorgelegt, die im Vergleich zur Standardbehandlung positiv ausfielen. Das Unternehmen steht kurz vor dem Start einer Phase-2b-Studie für VDA-1102 bei AK, der anderen Indikation, für die dieser Arzneimittelkandidat getestet wird, wobei Patienten mit einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium ausgewählt werden, bei denen sich VDA-1102 als wirksamer erwiesen hat.

For more information please contact:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

about:blank

+972-54-4257381

+972-77-9300647

Cohesion Bureau

Giovanni Ca' Zorzi

Investor Relations

about:blank

Sophie Baumont

Media Relations

about:blank

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "fortsetzen", "fortlaufend", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anvisieren", "anstreben" oder "sollte", und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



