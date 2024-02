Viele fragen sich, wie viel Gold China wirklich besitzt und ob das Land den Goldpreis enorm antreiben könnte Denn es könnte gut sein, dass die Goldschätze Chinas viel größer sind als die offiziellen Angaben dies darstellen. Zudem könnte ein weiteres massives Zukaufen von Gold seitens China den Preis kräftig antreiben. Manche meinen sogar, das Land würde das Zwanzigfache dessen, was bekennt ist an Gold besitzen. Damit wären nicht rund 2.200 Tonnen, sondern etwa 40.000 Tonnen in Chinas Besitz. Chinas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...