Die jüngsten Stimmungsdaten aus den USA unterstreichen einmal mehr, dass die Fed die US-Leitzinsen wohl frühestens im Juni senken werden. Dies hat an den Aktienmärkten zu Verlusten geführt, die aber am Dienstagmorgen nicht weiter fortgeführt werden. Im Gegenteil: Der DAX pirscht sich erneut an die 17.000 heran. Unter den DAX-Konzernen macht vor allem Infineon mit schwachen Zahlen auf sich aufmerksam.

