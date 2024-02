KoBold Metals, das von einer Koalition von Milliardären, darunter Bill Gates und Jeff Bezos, unterstützt wird, erklärte am Montag, dass sein Mingomba-Vorkommen in Sambia das größte Kupfervorkommen des Landes seit einem Jahrhundert ist und dass es plant, das Projekt so schnell wie möglich zu entwickeln.Das in Kalifornien ansässige Startup-Unternehmen führt seit etwas mehr als einem Jahr Bohrungen in seinem sambischen Konzessionsgebiet durch. In dieser Zeit, so KoBold-Präsident Josh Goldman, habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...