Der DAX (WKN: 846900) ist verhalten in die neue Woche gestartet. Ein leichtes Plus zum Mittag wurde im weiteren Handelsverlauf wieder abverkauft. Zum Handelsende stand ein leichtes Minus von 14 Punkten bzw. -0,08% auf 16.904 Punkte. Die großen US-Indizes tendierten ebenfalls etwas tiefer. Am Morgen eröffneten die deutschen Standardwerte beim Schlusskurs vom Freitag und somit ohne Gap. Nach einem Anstieg auf 16.940 Punkte im frühen Handel gaben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...