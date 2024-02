Zu den Aktualisierungen gehören ein neues Video und zusätzliche Sprachfunktionen, die den Buchungsvorgang über unsere Website erleichtern.

Möchten Sie erfahren, wie ein Kimono entsteht, den Sie in 3 Minuten tragen können?

3minkimono (Photo: Business Wire)

Das Anziehen eines Kimonos ist schwierig, und man sagt, dass nur 2 der Japaner dies selbst tun können. In unserer Kimono-Kreation-Erfahrung können Sie einen alten Kimono so verändern, dass Sie ihn in 3 Minuten anziehen können.

Bis heute haben Menschen in Japan und aus 45 anderen Ländern der Welt an dieser Erfahrung teilgenommen.

Den Kimono, den Sie anfertigen, dürfen Sie behalten, damit Sie ihn jederzeit an den Sehenswürdigkeiten Japans tragen können.

Ein antiker Kimono wurde für Japaner vor langer Zeit angefertigt und ist daher zu kurz, wenn er ohne Änderungen getragen wird.

Ein Kimono, der in dieser Erfahrung hergestellt wurde, ist ideal für große Menschen und passt jedem perfekt. Natürlich sieht er auch genau so aus wie ein traditioneller Kimono.

Details zur Erfahrung

Dauer der Erfahrung: 90 Minuten

1) Wählen Sie Ihren Lieblingskimono aus über 300 Modellen aus

2) Änderung des Kimonos

3) Wählen Sie einen "obi", "obiage" und "obijime" und lassen Sie Fotos machen.

Die Erfahrung ist so angelegt, dass auch diejenigen, die nicht nähen oder basteln können, es ausprobieren können.

Gebühr für die Erfahrung: 6.000 Yen

*Die Kosten für den Kimono sind im Preis inbegriffen, aber wenn Sie den Kimono aufwerten möchten, kostet dies zusätzlich 2.000 bis 6.000 Yen. Wir verkaufen auch "obi", die leicht anzulegen sind. Sets mit "obiage", "obijime", "obi" und "eri" können für 3.000 bis 10.000 Yen erworben werden.

Kimonos für Männer unterscheiden sich von denen für Frauen und haben keinen "ohashiyori" genannten Teil, so dass die Länge nicht verstellt werden kann. Im Gegensatz zu den Kimonos für Frauen sind sie auch leicht zu tragen, so dass Männer ihr eigenes Familienwappen und ihren Namen in Kanji ohne zusätzliche Kosten auf einen Kimono, Haori oder Juban drucken lassen können.

Contacts:

3minkimono inc.

E-Mail: mio@3minkimono.com

Web: https://3minkimono.com/

Adresse: 6-8-6 Kiba, Koto, Tokio

*Für den Besuch des Geschäfts ist eine Reservierung erforderlich.