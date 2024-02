Das Münchner Softwareunternehmen Fabasoft Xpublisher belegt mit seinem Digital Asset Management den ersten Platz in der Kundenzufriedenheitsanalyse "Professional User Rating (PUR): Cloud Business Solutions 2024". Für die Untersuchung befragte techconsult, das Research- und Analystenhaus der Heise Group, im Jahr 2023 mehr als 3.000 Nutzer:innen zu ihrer Zufriedenheit mit verschiedenen Cloud-DAM-Anbietern. Nach Auswertung von ca. 70 lösungsübergreifenden Kriterien steht Xpublisher mit Bestplatzierung als "Champion 2024" fest.

"Eine so hohe Kundenzufriedenheit ist für uns das größte Kompliment und bestätigt uns in unserer Produktgestaltung", so Matthias Kraus, CEO der Fabasoft Xpublisher GmbH. "Insbesondere die starken Wertungen in den Bereichen Service, Integration und Innovation motivieren uns dazu, uns stetig zu verbessern."

Cloud DAM-Anbieter nach Unternehmensattraktivität und Lösungsexzellenz bewertet

Aus 160 Anbietern wählt techconsult jährlich die 26 besten Anbieter aus dem deutschsprachigen Raum aus. Das geschieht anhand zweier Wertungsbereiche: Einerseits bewertet PUR die Unternehmen in den Bereichen Innovation, Gesamtportfolio und Onlineauftritt. Andererseits beurteilen Nutzer:innen die Softwareprodukte in Sachen Funktionalität, Service, Benutzerfreundlichkeit sowie Integrier- und Skalierbarkeit. Weiterhin geben die User an, inwiefern sich die eigene Arbeit durch Nutzung des Produkts verbessert hat und ob sie eine Kaufempfehlung aussprechen würden. Aus der Summe aller Kriterien ergibt sich schließlich der Wert, nach dem die Cloud DAM-Anbieter gerankt werden.

Über techconsult

Seit über 30 Jahren ist techconsult als Research- und Analystenhaus ein verlässlicher Partner für Anbieter und Nachfrager digitaler Technologien und Services. Mehr als 35.000 Interviews/Jahr mit Entscheidern, auf der Business- und Technologie-Ebene, Lösungsanwendern sowie Technologie- und Serviceanbietern, bilden die neutrale Grundlage unserer Beratungs- und Projektaktivitäten.So werden Nachfrager in ihrer digitalen Standortbestimmung und strategischen Planung ebenso unterstützt, wie in konkreten Sourcing-Prozessen, um fundierte Entscheidungen auf Basis datengestützter Fakten zu treffen. In der Entwicklung und Umsetzung individueller Go-To-Market-Strategien, profitieren Anbieter sowohl strategisch als auch taktisch von der marktorientierten Unterstützung unserer Analysten und des tc-Partnernetzwerks.

Über Fabasoft Xpublisher GmbH

Die Fabasoft Xpublisher GmbH ist ein führender Anbieter im Multichannel-Publishing und bietet Produkte, mit denen workflowzentriert Inhalte erstellt, in einem Contentpool verwaltet und automatisiert in jeden beliebigen Medienkanal publiziert werden können. Fabasoft Xpublisher wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland. Das Unternehmen betreibt eine Tochtergesellschaft in den USA und ist seit 2019 Teil der Fabasoft Gruppe. Zahlreiche führende internationale Unternehmen und Organisationen aus Verlagswesen, Luft- und Raumfahrt, Technologie, Bildung, Öffentlicher Verwaltung und vielen weiteren Branchen vertrauen auf die Produkte von Fabasoft Xpublisher.

