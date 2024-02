Die S Immo hat sich vom Bu¨roobjekt IP One (Impulszentrum 1) in der Hasengasse im 10. Wiener Gemeindebezirk getrennt. Die EHL Investment Consulting hat das Objekt an einen o¨sterreichischen Privatinvestor vermittelt, die Transaktion wurde als Asset Deal abgewickelt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, teilt EHL mit.

