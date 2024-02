EQS-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Personalie

MBH CORPORATION PLC GIBT EINEN WECHSEL IM VERWALTUNGSRAT BEKANNT: KEVIN HANBURY WIRD NEUER VERWALTUNGSRATSVORSITZENDER DER GRUPPE



06.02.2024 / 08:30 GMT/BST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



[London, 06 Februar 2024]. Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gab heute bekannt, dass ihr derzeitiges Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer der Gruppe, Kevin Hanbury, mit sofortiger Wirkung den Vorsitz des Verwaltungsrats der Gruppe übernehmen wird. Kevin Hanbury wird auch seine derzeitige Funktion als MBH-Geschäftsführer weiter ausüben.



Der bisherige Vorsitzende Paul Seabridge tritt mit sofortiger Wirkung als Direktor und Verwaltungsratsvorsitzender von MBH zurück, bleibt dem Unternehmen aber als wichtiger Anteilseigner weiterhin eng verbunden. Er wird den Verwaltungsrat von MBH bei Bedarf unterstützen. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Änderungen im MBH-Verwaltungsrat.





Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Kevin Hanbury kommentierte: "Es erfüllt mich mit großem Stolz, die Rolle des Verwaltungsratsvorsitzenden von MBH zu übernehmen und MBH in der nächsten Expansionsphase führen zu können. Nach wie vor wird unsere Strategie darauf ausgerichtet sein, unser organisches Wachstum voranzutreiben und - wenn sich dies anbietet - Akquisitionen zu tätigen, die die Weiterentwicklung des Unternehmens fördern. Ich möchte Paul Seabridge für seine Unterstützung und sein Engagement für MBH danken und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm als einem wichtigen Anteilseigner innerhalb der Gruppe."



Paul Seabridge kommentierte: "Kevin ist eine starke Führungspersönlichkeit, die mit MBH sowie mit der Strategie und den Geschäftsabläufen der Gruppe bereits sehr vertraut ist. Er ist sehr versiert im Aufbau starker Geschäftsbeziehungen und hat in den letzten Monaten viel Zeit damit verbracht, die Führungskräfte aller Unternehmen der Gruppe zu besuchen und sich mit ihnen auszutauschen. Ich bin zuversichtlich, dass er in seiner neuen Rolle als Verwaltungsratsvorsitzender der MBH hervorragendes leisten wird, und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit - insbesondere auf dem Gebiet der Identifizierung strategischer und taktischer Übernahmekandidaten für die Gruppe."



06.02.2024 GMT/BST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com