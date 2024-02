BYD will seine erste europäische Elektroauto-Fabrik in Ungarn innerhalb von drei Jahren in Betrieb nehmen. Das gab der chinesische Hersteller bei der Unterzeichnung des vorläufigen Kaufvertrags für das Grundstück im ungarischen Szeged bekannt. BYD betonte bei der Vertragszeremonie, dass es sich bei dem Werk in Szeged um die erste Produktionsstätte für Pkw in Europa handeln wird, die von einem chinesischen Automobilunternehmen errichtet wird. Geplant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...