(shareribs.com) London 06.02.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag leicht nach oben. Die Notierungen werden von der Hoffnung auf einen Waffenstillstand in Gaza getrieben. Der US-Außenminister ist weiterhin im Nahen Osten unterwegs, um einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen. Minister Anthony Blinken ist seit Oktober immer wieder in die Region gereist, um Gespräche zu führen, mit dem Ziel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...