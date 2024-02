München (ots) -- Pascal nach wenigen Wochen wieder ohne Arbeit- Janine bekommt Besuch von Oma Karin aus Berlin- Ausstrahlung am Dienstag, 6. Februar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEINach nur wenigen Wochen in seinem neuen Job als Lagerist erhält Pascal die Kündigung. Zuvor hatte es wegen einer Krankmeldung eine Meinungsverschiedenheit mit seinem Chef gegeben. Janine hingegen freut sich über den Besuch ihrer Oma Karin, die während ihres Aufenthaltes in Mannheim den 83. Geburtstag feiert. Dieter und Sohn Lars genießen gemeinsame Vater-Sohn-Zeit bei einem Eishockeyspiel der Mannheimer Adler. Die neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - am 6. Februar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Petras Sohn Pascal hat vor gut fünf Wochen durch eine Zeitarbeitsfirma einen Job als Lagerist vermittelt bekommen. Nachdem er sich krankgemeldet hat und während dieser Zeit vom Chef in den sozialen Medien gesehen wurde, gab es massive Meinungsverschiedenheiten. Nun erhielt der 21-Jährige noch in der Probezeit die Kündigung. Der Schock darüber sitzt tief. Trotzdem steckt Pascal den Kopf nicht in den Sand, er will möglichst schnell einen neuen Job finden.Janine freut sich auf eine ganz besondere Besucherin: Oma Karin aus Berlin wird für die nächsten Tage zu Gast im gelben Block sein. Als Janine fünf Jahre alt war, zog Mama Beate mit ihr nach Mannheim. Trotz der Distanz hat die Zwillingsmama einen engen Draht zu ihrer Oma. Aber nicht nur der Besuch der schlagfertigen Seniorin bietet Grund zur Freude. Karin feiert während ihres Mannheim-Aufenthalts ihren 83. Geburtstag. Zu diesem Anlass planen Janine und Beate eine Überraschungsparty, bei der vier Generationen der Familie zusammenkommen sollen.Für Dieter und seinen jüngsten Sohn Lars steht heute ein sportlicher Ausflug an. Das Vater-Sohn-Duo zieht es zum Eishockey. Dieter hat schon viele Spiele der Mannheimer Adler live gesehen. Für den 13-jährigen Lars ist der Arenabesuch hingegen eine Premiere. Dieter und Lars genießen nicht nur das Spiel, sondern vor allem die gemeinsame Vater-Sohn-Zeit. Ob der gelungene Ausflug am Ende noch mit einem Heimsieg der Adler gegen die Kölner Haie einen krönenden Abschluss findet?Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" am Dienstag, den 6. Februar, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5707985