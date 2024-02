Vaduz (ots) -



Am Samstagmorgen, 3. Februar 2024, gab es bei der Lichtsignalanlage des Tunnels Gnalp-Steg einen Totalausfall. Gemäss ersten Einschätzungen der Herstellerfirma entstand der Ausfall aufgrund einer Schadsoftware. Wie diese auf den Server der Lichtsignalanlage gelangen konnte ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Parallel dazu läuft die Prüfung, wie solche Probleme in Zukunft vermieden werden können.



Die Verkehrsregelung erfolgte samstags und sonntags manuell durch Mitarbeiter des Amtes für Tiefbau und Geoinformation. Dadurch konnte der Verkehr am Wochenende ohne Probleme bewältigt werden. Am Montag, 5. Februar 2024, wurde für die vorübergehende Regelung des Verkehrs im Tunnel eine Baustellenampel eingerichtet. In dieser Phase ist teilweise mit kurzen Wartezeiten zu rechnen. Die zuständige Amtsstelle und der Hersteller der Lichtsignalanlage arbeiten an der Wiederinbetriebnahme der Lichtsignalanlage. Die Wiederinbetriebnahme soll vor dem Wochenende erfolgen.



Pressekontakt:



Amt für Tiefbau und Geoinformation

Marco Caminada, Leiter

T +423 236 68 45

marco.caminada@llv.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100915863

