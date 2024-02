Silberpreis rutscht nach Powell-Interview unter 22 Dollar - Das ist diese Woche wichtig

Der Silberpreis sieht sich auch am Dienstag mit geldpolitischem Gegenwind konfrontiert. Nach der Fed-Notenbanksitzung und dem US-Jobbericht aus der vergangenen Woche dürfte ein Powell-Interview zulasten der Stimmung gehen. Einige Fed-Vertreter könnten in dieser Woche immer wieder für Impulse sorgen.

Auf Wochensicht büßt das Edelmetall rund 3,66 Prozent auf 22,33 Dollar je Unze ein. Fed-Sitzung und starke US-Arbeitsmarktdaten verunsichern Anleger - März-Zinssenkung weniger wahrscheinlich Die jüngste Fed-Notenbanksitzung und ein starker US-Jobbericht haben die schwelenden Zinssorgen wieder zurück auf die Tagesagenda geholt. Vor sechs Tagen hatte Fed-Chef Jerome Powell bereits den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Hoffnungen auf eine Zinssenkung im März eine verbale Absage erteilt. Auch ein sonderbar starker Jobbericht vom vergangenen Freitag dürfte die Enttäuschung forciert haben.

Das "Fed-Watch-Tool" signalisiert die Chance für eine erneute Zinspause auf der März-Sitzung nun auf 83,5 Prozent. Vor einer Woche hatte die Wahrscheinlichkeit für besagtes Szenario noch 58,8 Prozent betragen. Am 1. Mai könnte der US-Währungshüter aber an den Zinsschrauben nach unten drehen (55,2 Prozent).

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

