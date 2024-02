Bechtle hat sich in einem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich behauptet. Nach vorläufigen Zahlen ist der IT-Dienstleister deutlich gewachsen und hat seine Profitabilität erneut gesteigert. Der Umsatz stieg um 6,8 Prozent auf über 6,44 Mrd. Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen von AlsterResearch (eAR: 6,49 Mrd. Euro). Das Ergebnis vor Steuern steigerte Bechtle um 6,7% auf rund 374 Mio. Euro und hielt die EBT-Marge auf dem hohen Niveau von 5,8% (eAR 5,4%). Lediglich im Pandemie-Sonderjahr 2021 lag die EBT-Marge mit 6,0% leicht darüber. Die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells spiegeln sich somit im langfristigen Erfolg des Unternehmens wider. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen auch im Jahr 2024 schneller als der Markt wachsen wird, was sich positiv auf die Gewinnmargen auswirken sollte. Die Experten lassen die vorläufigen Zahlen in ihr Modell einfließen und erhöhen leicht das DCF-basierte Kursziel von 59,00 EUR (alt: 57,00 EUR). Das Rating bleibt auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





