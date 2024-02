Die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) schießt am Dienstagmorgen um +17% im europäischen Handel nach oben und setzt damit ihre atemberaubende Kursentwicklung des letzten Jahres fort. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Papier des Datenanalysespezialisten um rund +120% zugelegt. Was befeuert den Kurs der Palantir-Aktie diesmal? Palantir vorgestellt Palantir Technologies ist ein US-Technologieunternehmen, das Software und Dienstleistungen zur Analyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...