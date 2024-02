© Foto: bp images



BP kämpfte im vergangenen Quartal mit einem dramatischen Gewinnrückgang, kann mit seinem Gesamtjahresergebnis für 2023 insgesamt aber überzeugen. Am Markt gefällt am Dienstag auch das umfangreiche Aktienrückkaufprogramm.Gewinneinbruch um 96 Prozent Nach Shell in der vergangenen Woche hat mit BP, ehemals British Petroleum, am Dienstagmorgen auch der zweite britische Öl-Multi sein Betriebsergebnis für das abgelaufene Quartal vorgestellt - BP hat ordentlich etwas in die Waagschale werfen müssen, um den Markt trotz eines dramatischen Gewinnrückgangs zufriedenstellen zu können. Wie auch bei Shell sind zunächst die Erlöse um gut ein Viertel eingebrochen. Schuld hieran sind niedrigere …