Unternehmen: Cherry SE

ISIN: DE000A3CRRN9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 06.02.2024

Kursziel: 2,20 EUR (zuvor: 5,50 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Guidance-Verfehlung fällt drastischer aus als erwartet

Cherry hat letzte Woche enttäuschende vorläufige FY-Kennzahlen vermeldet, die nochmals deutlich unter unseren Erwartungen liegen, wobei wir eine Guidance-Verfehlung bereits abgebildet hatten. Wir gehen kurzfristig nicht von einer deutlichen Performanceverbesserung aus.



Guidance und Konsens weit verfehlt: Zuletzt hatte der Konzern im November 2023 ein Restrukturierungsprogramm verkündet und in diesem Zuge die FY-Prognose für Top und Bottom Line konkretisiert. Diese wurde mit 126 Mio. EUR nun nochmals deutlich verfehlt und unterbietet den bereits deutlich unterhalb des avisierten Top Line-Niveaus von rund 140 Mio. EUR positionierten Konsens (134,4 Mio. EUR; Stand: 31.01.). Zwar konnte Cherry in den Bereichen Gaming- und Office-Peripherals in 2023 voraussichtlich zweistellig wachsen. Dies kompensierte jedoch nicht die anhaltende Absatzschwäche im Switches-Segment. Die anhaltend schwache Konzern-Top Line wirkte sich in einem schwachen Ergebnis auf bereinigter EBITDA-Ebene von rund 2,0% (-9,5 PP yoy) aus. Die Restrukturierung des Switch-Geschäftes wurde mit einem Beitrag von 10,0 Mio. Euro bereinigt. In Q4 erzielte C3RY folglich einen Konzernerlös von 38,0 Mio. EUR, was einem leichten Plus von 8,4% yoy entspricht und in einer adj. EBITDA-Marge von rund 1% resultierte (-3,6 PP yoy).



Weiterer Wechsel im Vorstand: Zuvor hatte der Konzern darüber informiert, dass der seit April 2023 eingesetzte CFO Matthias Dähn temporär seine CFO-Aufgaben nicht wahrnehmen könne. Als Interims-CFO ist Volker Klaus Christ seit dem 05. Februar im Amt. Ein Zeitpunkt für die Rückkehr von M. Dähn ist bisher nicht absehbar. Herr Christ soll die eingeleitete Restrukturierung des Switches-Segment vorantreiben und verfügt hierfür über mehr als 35 Jahre Berufserfahrung in leitenden Positionen bei s.Oliver und Procter & Gamble. Durch den erneuten Wechsel im Finanzressort sehen wir ein Risiko für eine leicht verzögerte Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen.

Keine Visibilität für Abbildung eines Wachstumscases: Angesichts schwächelnder Endmärkte gehen wir nicht von einer deutlichen Belebung der Top Line aus. Lediglich die fortlaufende Erweiterung der Vertriebsbasis durch E-Commerce bzw. Internationalisierung sollte leichte Wachstumsimpulse bringen. Insgesamt reduzieren wir unsere Erwartungen hier abermals. Für die Sparte Digital Health bilden wir kurzfristig hingegen ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum von ca. 12,5% p.a. ab. So erfreut sich das in Deutschland zum 01.01.24 verpflichtend eingeführte e-Rezept zum Start großer Beliebtheit. Compugroup verzeichnete im Januar mehr als 16,0 Mio. Rezeptausstellungen innerhalb von vier Wochen. Mittelfristig dürfte der Konzern von diesem strukturellen Treiber (Ausbau Telematikinfrastruktur Deutschland/Europa) profitieren.



Modellseitig Profitabilität mittelfristig nur niedrig zweistellig abgebildet: Cherry avisiert mittelfristig eine ber. EBITDA-Marge von über 20%. Aufgrund des von uns prognostizierten mittelfristigen Umsatzniveaus sehen wir uns mit einer mittelfristigen EBITDA-Margenerwartung von 14,7% (2026e) jedoch gut positioniert (zuvor: 18,7%). Modellseitig bilden wir vor allem deutlich höhere Marketing-, Herstellungs- und F&E-Kosten ab, als vom Management u.E. avisiert. Die historisch realisierten Bruttomargen von > 35% dürften (u.a. aufgrund einer beabsichtigten niedrigeren Wertschöpfungstiefe bei Switches) u.E. mittelfristig nicht zu wiederholen sein.



Fazit: Die Geschäftsentwicklung von Cherry zeigt sich weiterhin schwächer als erwartet. Kurzfristig dürfte sich hieran aufgrund interner und externer Herausforderungen nichts ändern. Wir raten zum Halten mit einem Kursziel von 2,20 EUR (zuvor: 5,50 EUR).







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28827.pdf



