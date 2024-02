Oberursel (www.anleihencheck.de) - Bei der ersten Zinssitzung des Jahres am 1. Februar hat die FED die Hoffnungen der Märkte auf schnelle Zinssenkungen vorerst einkassiert, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Die Währungshüter würden sich zur Bekämpfung der Inflation jedoch mehr Zeit einräumen. Wie erwartet sei das Leitzinsband weiterhin unverändert auf dem im Juli 2023 erreichten Plateau (5,25% - 5,50%) geblieben. Während der Teuerungsdruck in den vergangenen Monaten abgenommen habe, dürfte insbesondere der nach wie vor solide Arbeitsmarkt die FED zu einer vorsichtigen Haltung bewogen haben. Auf der anschließenden Pressekonferenz habe Jerome Powell die Erwartungen der Märkte bezüglich einer Zinssenkung bereits im März gedämpft. Der Fokus richte sich auf den Sommer. Dies entspreche der Erwartungshaltung der Experten. ...

