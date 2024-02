© Foto: Unsplash



Am Dienstag wurden endlich wieder China-Aktien gekauft, nachdem die chinesischen Finanzbehörden sich bemüht haben, den Aktienmarkt des Landes durch verschiedene Maßnahmen zu stützen. Reicht das als Atempause für Anleger?Der CSI 300 Index hat den Dienstagshandel 3,48 Prozent höher geschlossen, während der Hang Seng China Enterprises Index, der die wichtigsten in Hongkong notierten chinesischen Unternehmen umfasst, um 4,91 Prozent zulegte. Investoren hatten in den vergangenen beiden Sitzungen mit heftigen Marktschwankungen zu kämpfen. Auch Anlegerliebling BYD profitiert vom Rebound der China-Aktien und kann nach einer langen Durststrecke mit einem Plus von 5,36 Prozent den Handel beenden. Die …