EQS-Ad-hoc: Rath AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Rath AG: RATH steigt in den indischen Markt ein und erweitert die Feuerfestkapazität



06.02.2024 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





RATH steigt in den indischen Markt ein und erweitert die Feuerfestkapazität Die Rath Aktiengesellschaft erwirbt im Rahmen ihres strategischen Wachstumsplans 33% der Anteile an der AVANEE REFSOL PRIVATE LIMITED, Hyderabad 500 081, A.P., Indien, die Joint Venture Verträge wurden am 6. Februar 2024 in Hyderabad unterzeichnet.

Mit dem Beteiligungserwerb steigt die RATH Gruppe in den indischen Markt ein und sichert sich damit neue Wachstumschancen sowie Kapazitäten für den weltweiten Absatzmarkt. Rath wird die Beteiligungsgesellschaft neben Kapital mit Produktions- und Produkt-Know-How ausstatten.



Kontakt für Rückfragen:

Alexandra Rester

CFO

alexandra.rester@rath-group.com



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



-

06.02.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com