Die blackprintpartners GmbH hat ihren neuen PropTech Report vorgelegt. Ende 2023 gab es in Deutschland 895 PropTechs, davon 143 Neugründungen. Mit einem Finanzierungsvolumen von 1.119 Mio. Euro wurde erstmals die Milliardengrenze geknackt. "Energieeffizienz" war dabei die gefragteste Investmentsparte. Wie entwickelt sich der deutsche PropTech-Markt? Die auf Transformation und Digitalisierung in der Bau- und Immobilienbranche spezialisierte blackprintpartners GmbH mit Sitz in Frankreich hat erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...