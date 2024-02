Strategischer Deal positioniert AIT als Schlüsselakteur im europäischen Straßenverkehrs- und Energiesektor

AIT Worldwide Logistics, ein führender Anbieter globaler Lieferkettenlösungen, hat die Übernahme der Lubbers Logistics Group abgeschlossen, eines europäischen Logistikunternehmens, das auf hochwertige, komplexe und zeitkritische Transportdienstleistungen spezialisiert ist. Der am 17. November 2023 bekannt gegebene Deal erweitert die globale Reichweite von AIT und verbessert sein Angebot in den Bereichen Straßentransport und Energielogistik.

With the finalized acquisition of Lubbers Logistics Group, more than 350 new teammates in 18 offices join AIT's European network (Graphic: Business Wire)

Mit Hauptsitz in Schoonebeek, Niederlande, und mehr als 350 Mitarbeitern, die an neun Straßenverkehrsknotenpunkten und neun Frachtstandorten tätig sind, baut AIT mit der Übernahme von Lubbers sein umfangreiches europäisches Netzwerk weiter aus.

In den vergangenen zwei Monaten hat AIT auch die Mach II Shipping Ltd und Global Transport Solutions Group übernommen. Zusammen mit der Übernahme von Lubbers wird sich die europäische Präsenz von AIT mit mehr als 45 Büros nun auf 13 Länder erstrecken und damit nach Nordamerika die zweitgrößte Region des Unternehmens sein.

Die Konditionen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Lebensmittel, Behörden, Gesundheitswesen, Hightech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 130 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

