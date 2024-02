Deutsche Wirtschaft kann mit Aufträgen überraschen

Werbung







Am Dienstag veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Auftragseingänge des Verarbeitenden Gewerbes für den Dezember 2023. Diese stiegen im Vergleich zum Vormonat deutlich.



Im Jahresvergleich stiegen die Auftragszahlen kalender- und preisbereinigt um 2,7 Prozent. Noch stärker stiegen die Auftragseingänge im Vergleich zum Vormonat mit 8,9 Prozent. Einen besonders starken Zuwachs verzeichnete der "Sonstige Fahrzeugbau". Dazu zählen unter anderem der Bau von Flugzeugen, Schiffen und Zügen, in diesem Bereich konnte man im Vergleich zum Vormonat 110 Prozent mehr Aufträge verzeichnen. Insbesondere Flugzeuge wurden außergewöhnlich viele bestellt.



Der langfristige Trend in den Aufträgen bleibt allerdings negativ. Auf das Gesamtjahr gerechnet gingen die Auftragszahlen deutlich zurück. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 5,9 Prozent weniger Aufträge als 2022 verbucht, der Umsatz stieg dennoch. Im Januar 2023 berichteten 36,9 Prozent der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen fehlende Aufträge. Im Januar 2022 war dies nur bei rund 21 Prozent der Unternehmen der Fall.









Quelle: HSBC