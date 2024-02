© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon



Die Staatsverschuldung der USA nähert sich der Marke von 34,2 Billionen US-Dollar. Einige der größten Persönlichkeiten der Finanzwelt haben sich bereits zu Wort gemeldet - und jetzt auch Fed-Chef Jerome Powell."Langfristig befinden sich die USA auf einem unhaltbaren fiskalischen Pfad", warnte Powell in der CBS-Sendung 60 Minutes Sunday. Obwohl die US-Wirtschaft eine für 2023 prognostizierte Rezession vermeiden konnte, führten Rekordausgaben des Staates und geringere Steuereinnahmen dazu, dass die Staatsverschuldung auf ein Allzeithoch anstieg. Dieser Trend hält in diesem Jahr weiter an. Die US-Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), ein Maß für die gesamte …