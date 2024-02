Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5318/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #582: - ATX wieder unter dem Jahresstartwert- Bawag weiter gesucht- EHL verkauft was für S Immo- FACC mit schönem Jubiläum- ESG-Chaos gefährdet das gute Vorhaben- Research zu Valneva und Bawag- Vintage Content zu Gerhard Randa, Wienerberger und Warimpex Links:- Ubirch-Studie mit mehr als 200 ESG-Verantwortlichen (kostenlos): https://esg.ubirch.com/signup - Börsenradio Live-Blick 6/2: Trader sollten auf 9x DAX ...

